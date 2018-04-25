Члены молодежного правительства Верхневолжья станут советниками министров

ТВЕРЬ, 25 апр — РИА Новости. С инициативой сделать советниками или помощниками руководителей исполнительных органов власти представителей молодежного правительства Тверской области выступил губернатор Игорь Руденя.

Приоритетные направления работы в молодежной политике области стал одним из главных вопросов повестки дня состоявшегося в среду заседания областного правительства.

"Давайте всех, кто входит в состав молодежного правительства, сделаем советниками или помощниками руководителей исполнительных органов власти, наших министров", — сказал глава региона на заседании кабинета министров.

По словам Рудени, члены молодежного правительства, участвуя в решении социально-экономических задач, должны продемонстрировать конкретные результаты.

"Они будут отвечать за показатели в своей отрасли. И параллельно вносим в каждую госпрограмму показатели по участию молодежи — в сельском, лесном хозяйстве, жилищном строительстве, туризме", — отметил губернатор.

Молодежное правительство Тверской области — это общественное объединение, созданное в 2011 году при правительстве региона для выявления и поддержки наиболее перспективных молодых специалистов, а также реализации социально значимых инициатив. Его состав формируется в результате конкурсного отбора. С 9 апреля по 31 мая 2018 года проходит конкурсный отбор по формированию нового состава молодежного правительства области. Предыдущий завершил свою работу в феврале 2018 года. В регионе также создана молодежная палата при Законодательном собрании Тверской области.

Члены молодёжного правительства области работают с ветеранскими организациями по вопросам патриотического воспитания, проводят уроки здоровья в школах и другие мероприятия. Некоторые из них стали впоследствии работать в государственных органах исполнительной власти, многие входят в общественные советы при органах власти Тверской области.

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