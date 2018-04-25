Фейгин оспорит лишение статуса адвоката в суде

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Марк Фейгин оспорит в суде решение о лишении его статуса адвоката из-за нецензурной брани в соцсетях.

"Посоветовавшись с коллегами, я все же принял решение обратиться в суд за обжалованием решения Адвокатской палаты города Москвы, лишившей меня адвокатского статуса. В связи с этим, я рассчитываю на помощь и поддержку коллег-адвокатов", — написал Фейгин на своей странице в Фейсбук.

Он считает, что адвокатская палата наказала его "за выражение мнения".

Накануне адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина. По ее словам, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов. Фейгин принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.

Это уже вторая жалоба на Фейгина из-за нецензурной лексики. Первый раз палат также нашла нарушения, но решила ограничиться предупреждением.