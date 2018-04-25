Минтранс до конца июня представит новую редакцию правил пользования метро

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минтранс России планирует до конца второго квартала текущего года разместить в общем доступе новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном для общественного обсуждения, сообщила пресс-служба министерства.

"Минтранс России планирует до конца второго квартала текущего года разместить новую редакцию типовых правил для общественного обсуждения", — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ, которым, в частности, регламентировано, что пассажирам будет запрещено на территории подземки перевозить детей в детских колясках. Это вызвало негативную реакцию. В том числе пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщала, что омбудсмен обратится в Минтранс за разъяснениями, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.

"С учетом представленных замечаний и предложений, а также дополнительной проработки вызвавших дискуссию вопросов планируется подготовка новой редакции проекта типовых правил пользования метрополитеном. К этой работе будут привлечены региональные органы власти, Международная ассоциация "Метро", Союз пассажиров России, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, экспертные организации", — поясняется в сообщении.

Минтранс также выразил признательность экспертам и гражданам, принявшим участие в предварительном общественном обсуждении, "которое позволило вскрыть многие пробелы существующих типовых правил".

"В Минтранс России поступило большое количество комментариев, замечаний и предложений, зачастую противоположных по смыслу, но в то же время указывающих на существующие недостатки. Предварительный анализ позволяет сделать вывод о том, что основная их часть касается положений, уже применяемых в настоящее время в разных регионах. Особое внимание при общественном обсуждении привлекли нормы, касающееся правил перевозок детей, оплаты проезда, провоза животных, велосипедов и ручной клади", — также говорится в сообщении.