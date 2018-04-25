"Опора" попросила изменить условия кредитов для бизнеса из "Зимней вишни"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Общественная организация "Опора России" обратилась к главам Сбербанка, ВТБ и других банков с просьбой пересмотреть договоры по кредитам для предпринимателей, работавших в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", соответствующие письме есть в распоряжении РИА Новости.
Письма также были направлены руководителям Промсвязьбанка, банка "Русский стандарт", Райфайзенбанка, Газпромбанка, Почта Банка, Альфа-Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Тинькофф-банка, Бинбанка, Русфинанс банка. Общая сумма кредитов составляет более 17 миллионов рублей. В списке заемщиков порядка 30 индивидуальных предпринимателей и шесть обществ с ограниченной ответственностью.
"По причине неспособности со стороны пострадавших предпринимателей своевременного осуществления ежемесячных платежей по кредитным обязательствам ввиду сложившихся имущественных и финансовых обстоятельств многих предпринимателей ожидает банкротство", — пишет глава "Опоры" Александр Калинин.
По мнению главы "Опоры", предложенная мера не окажет негативного влияния на деятельность финансово-кредитных организаций и одновременно представит возможность предпринимателям, оказавшимся в затруднительном положении, не прибегать к процедуре банкротства.