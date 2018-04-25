"Швабе": у внедрения мобильных медкомплексов хорошие перспективы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Развитие мобильной медицины является одной из первостепенных задач, стоящих перед холдингом "Швабе", заявляют в компании.

"В настоящее время развитие мобильной медицины входит в число первоочередных задач здравоохранения. Россия и особенно ее труднодоступные и малонаселенные районы нуждаются в организации высокотехнологичных пунктов медицинской помощи. Со своей стороны холдинг готов применить все ресурсы и новейшие продукты для решения этой задачи. Мы видим хорошие перспективы во внедрении передвижных медицинских комплексов в регионах РФ", — заявил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как сообщает пресс-служба холдинга, возможности новых мобильных медицинских комплексов, способных работать в удаленных районах страны, "Швабе представил в рамках прошедшей в апреле в Москве деловой программы 9-го Форума регионов России: здравоохранение-2018.

По словам Ожгихина, создание мобильных медицинских комплексов откроет жителям отдаленных населенных пунктов постоянный доступ к квалифицированной медпомощи, в том числе к оперативной диагностике онкологии на ранних стадиях.

В пресс-службе уточнили, что производство мобильных медицинских комплексов организовывается в Подмосковье на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла (входит в холдинг "Швабе").

"У "Швабе" имеется заключенное соглашение о строительстве таких быстровозводимых модульных комплексов. В настоящее время оно реализуется в Приморском крае, где уже в предстоящей перспективе появятся диагностические центры для выявления больных с онкологическими заболеваниями". — сказали в пресс-службе.

Замгенерального директора холдинга также отметил, что не менее важной задачей сегодня является модернизация медучреждений страны и, в частности, замена медтехники старого образца современным высокотехнологичным оборудованием.

"В этом направлении мы уже работаем и готовы активизировать имеющиеся возможности для достижения максимального результата", ‒ сказал Ожгихин.