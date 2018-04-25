Путин призвал россиян быть трудолюбивыми и целеустремленными

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Самые трудные, недостижимые вершины покоряются тем, кто целеустремлен и ответственен, искренне стремится приносить пользу ради общего дела, сказал президент РФ Владимир Путин.

Как заявил российский лидер на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации", Россия всегда славилась своими талантами, но рука об руку с одаренностью идут трудолюбие, целеустремленность и ответственность.

"Самые трудные, казалось бы недостижимые, вершины покоряются, когда к ним присоединяются искреннее стремление приносить пользу ради общего дела, ради Родины",- сказал президент.

Он подчеркнул, что эти качества помогают россиянам добиваться ярких, значительных результатов в самых разных сферах деятельности и приумножать силу и величие своей страны.