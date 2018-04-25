Росздравнадзор нашел нарушения в территориальных ФОМС в трех регионах

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Росздравнадзор нашел нарушения в деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) во время плановых проверок в трех регионах РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в первом квартале 2018 года Росздравнадзор провел плановые выездные проверки деятельности территориальных ФОМС в Костромской, Орловской и Ленинградской областях на предмет соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья.

"В ходе контрольных мероприятий во всех вышеуказанных фондах выявлены различные нарушения, свидетельствующие о недостаточном контроле за деятельностью страховых медицинских организаций ", — говорится в сообщении.

Добавляется, что страховыми организациями при проведении экспертизы качества медпомощи не выявлялись нарушения по несоблюдению порядков и стандартов медицинской помощи.

"Также не было выявлено наличие случаев госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения в непрофильные отделения медицинской организации. Не всегда оценивалась своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата, допускались не выявленные случаи нарушения в оформлении первичной медицинской документации", — добавляется в сообщении.

Также по итогам проверок в трех регионах РФ увеличилось число случаев невыявления СМО нарушений, что свидетельствует о некачественной работе организаций.