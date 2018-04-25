Семьи погибших и пострадавшие в ТЦ в Кемерово получили выплаты

КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Выплаты единовременных компенсаций членам семей погибших и пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" практически завершены, их общая сумма из всех источников составила 318 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в среду в областном департаменте социальной защиты населения.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

"Денежные средства перечислены из федерального и областного бюджетов в отношении 60 погибших и 44 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили за каждого погибшего человека по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника торгового центра", — сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что суммы компенсаций пострадавшим при пожаре разнятся с учетом степени тяжести вреда здоровью. За тяжкий или средней тяжести вред выплачивается по 400 тысяч рублей на человека из резервных фондов правительства РФ и коллегии обладминистрации, за легкий вред — по 200 тысяч рублей из тех же источников.

"Всего, по данным на сегодняшний день, выплачено 318 миллионов рублей из всех источников", — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что все расходы, связанные с организацией похорон, оплачены из областного бюджета. Региональные власти работают с каждой семьей и обещают принять конкретные меры поддержки, в том числе связанные с обучением детей, решаются вопросы по кредитам и другие проблемы.