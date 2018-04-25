Минздрав ищет подрядчика на детский реабилитационный центр в Подольске

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ ищет подрядчика на строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в Подольске, максимальная цена контракта составляет 3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Выполнить работы нужно не позднее 31 декабря 2022 года, говорится в документах. Строителя определят к концу мая по итогам электронного аукциона, который проводит Дирекция единого заказчика-застройщика Минздрава РФ. Источник финансирования – средства из федерального бюджета.

Согласно постановлению правительства, выпущенному в конце прошлого года, в строительство этого центра будет инвестировано более 4 миллиардов рублей, а срок ввода в эксплуатацию объекта запланирован на 2023 год.

Строительство проходит в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".