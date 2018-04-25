МГТС ко Дню Победы предоставит ветеранам бесплатные звонки

Ветераны на Балу Победителей в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Ветераны на Балу Победителей в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) традиционно предоставит ветеранам две недели бесплатных звонков по Москве и Московской области ко Дню Победы, сообщает компания.

С 1 по 14 мая 2018 года все абоненты МГТС — участники Великой Отечественной войны и лица, приравнённые к ним по льготам, смогут бесплатно и без ограничений по длительности разговора звонить со своих домашних телефонов на стационарные и мобильные номера Москвы и Московской области.

"Компания МГТС на протяжении последних лет поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, предоставляя им возможность бесплатно поздравить своих близких в День Победы. Общее количество звонков в этот день увеличивается на 15% по сравнению с обычным днем. Средняя продолжительность разговора составляет около шести минут", — отмечают в компании.