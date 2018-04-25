МГТС ко Дню Победы предоставит ветеранам бесплатные звонки

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) традиционно предоставит ветеранам две недели бесплатных звонков по Москве и Московской области ко Дню Победы, сообщает компания.
"Компания МГТС на протяжении последних лет поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, предоставляя им возможность бесплатно поздравить своих близких в День Победы. Общее количество звонков в этот день увеличивается на 15% по сравнению с обычным днем. Средняя продолжительность разговора составляет около шести минут", — отмечают в компании.