"Путин призвал пресекать попытки фальсификации истории"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного форума победителей "Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне", отметив, что долг нынешнего поколения – защищать правду о героях, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Наш долг – защищать правду о героях, твёрдо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов. Уверен, священная память о победном мае 1945 года, о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины, спасших мир от нацизма, всегда будет служить основой крепкого партнёрства и добрососедства народов и государств Содружества", — отметил президент в послании.

Президент также отметил, что подобные встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств – участников СНГ, и призваны выполнять высокую миссию – сохранять связь времён, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к духовным и нравственным ценностям, к героическим страницам общей истории народов, одной из которых по праву является движение партизан и подпольщиков, мужественно сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной войны.