РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Первомай на ТВ: "старое доброе" кино, документалистика и концерты

10:2825.04.2018
12824
© Depositphotos / monkeybusinessМолодые люди смотрят телевизор. Архивное фотоМолодые люди смотрят телевизор. Архивное фото
© Depositphotos / monkeybusiness

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские телеканалы в четырехдневные майские праздники будут радовать оставшихся у "голубых экранов" зрителей документальными проектами, весенними концертами, сериалами и огромным количеством отечественного и зарубежного кино.

Россияне в связи с Праздником весны и труда, который отмечается 1 мая, будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая.

Истории судеб артистов и много кино

Первый канал предложит зрителям документальные фильмы об артистах Юрии Яковлеве, Георгии Вицине, Маргарите Назаровой, Александре Михайлове, а также расскажет о "трагедии Фроси Бурлаковой" — актрисе с непростой судьбой Екатерине Савиновой. В праздничный эфир выйдет и премьера проекта "Соломон Волков: Диалоги с Валерием Гергиевым" к 65-летию маэстро. Гергиев впервые подробно и откровенно расскажет о ключевых событиях своей жизни.

Празднование Дня Победы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Власти пообещали москвичам насыщенную программу на майские праздники

Авторы документального цикла "Теория заговора" в выпуске "Русская кухня против европейской" расскажут о пользе сметаны и кваса, об отечественном аналоге пиццы — "векошнике" и о том, как правильно выбрать качественную пастилу.

Не обойдется и без старого доброго кино: "Полосатый рейс", "Королева бензоколонки", "Приходите завтра", "Весна на Заречной улице". Также в эфир выйдет многосерийный фильм "По законам военного времени" и концерт шансона "Эх, Разгуляй!".

Ограничения движения транспорта в Москве на майские праздники
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Ограничение движения транспорта в Москве на майские праздники

Ставка на сериалы

Телеканал "Россия 1" в эти праздники сделал ставку на сериалы. В дневной эфир в течение трех дней будет выходить сериал "Жемчуга", в вечерний — "Сын моего отца". Также зрители увидят несколько выпусков программы "Привет, Андрей!", юмористический концерт "Смеяться разрешается", художественный фильм "Любить и верить" и Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица — Последний богатырь".

Вид на Андреевский мост в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первые дни мая

НТВ также отметит майские праздники сериалами "Выжить любой ценой" и "Судья-2", а также предложит фильм "Дальнобойщик" и комедию "Первый парень на деревне".

Документалистика и анимация

ТВ Центр покажет несколько документальных проектов, посвященных актерам Вадиму Спиридонову, Леониду Харитонову, Галине Польских. Также в эфир выйдут киноленты "Граф Монте-Кристо", "Солдат Иван Бровкин", "По семейным обстоятельствам" и детективы по книгам Татьяны Устиновой, Анны и Сергея Литвиновых.

Зрителей ждут весенний концерт "Удачные песни", юмористический концерт "Берегите пародиста" и премьерный выпуск программы "Приют комедиантов".

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома

РЕН ТВ тоже заготовил на праздники несколько документальных проектов, в их числе "Военная тайна с Игорем Прокопенко", "Территория заблуждений", "Засекреченные списки. Самые худшие!". А 2 мая в эфир канала в течение дня будут выходить расследования, разоблачающее мифы о России — спецпроект "Русские булки".

Также телезрителей ждет много отечественного кино, в числе которого, "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "День Д", "Особенности национальной охоты". Первомай на канале отметят отечественной анимацией: "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Три богатыря и Шамаханская царица" и другие.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Россиян ждут длинные выходные в майские праздники

Юмор, кино и марафоны

СТС будет радовать зрителей комедиями и мультфильмами. В праздники можно будет увидеть комедии о том "Как стать принцессой" и "Как стать королевой", "Шанхайский полдень", "Шпион по соседству", "Охотники за приведениями", несколько приключенческих историй о "Пиратах Карибского моря", фэнтези о Гарри Поттере и анимационные фильмы "В поисках Дори", "Мадагаскар".

ТНТ сделает ставку на марафоны. В субботу будет день Comedy Club. В воскресенье — день сериала "Универ", в понедельник — все серии свежего сезона "Реальных пацанов". Первое мая будет отдано юмористическому шоу "Однажды в России", а 2 мая — комедийному сериалу "Полицейский с Рублевки-3". Также ежедневно зрителей ждут выпуски шоу "Песни. Реалити".

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
radiozaboy
"Первомай на ТВ: "старое доброе" кино, документалистика и концерты"

плюс паршиво завуалированная белогвадейская пропаганда
10:39
25.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена