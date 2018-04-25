"Первомай на ТВ: "старое доброе" кино, документалистика и концерты"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские телеканалы в четырехдневные майские праздники будут радовать оставшихся у "голубых экранов" зрителей документальными проектами, весенними концертами, сериалами и огромным количеством отечественного и зарубежного кино.

Россияне в связи с Праздником весны и труда, который отмечается 1 мая, будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая.

Истории судеб артистов и много кино

Первый канал предложит зрителям документальные фильмы об артистах Юрии Яковлеве, Георгии Вицине, Маргарите Назаровой, Александре Михайлове, а также расскажет о "трагедии Фроси Бурлаковой" — актрисе с непростой судьбой Екатерине Савиновой. В праздничный эфир выйдет и премьера проекта "Соломон Волков: Диалоги с Валерием Гергиевым" к 65-летию маэстро. Гергиев впервые подробно и откровенно расскажет о ключевых событиях своей жизни.

Авторы документального цикла "Теория заговора" в выпуске "Русская кухня против европейской" расскажут о пользе сметаны и кваса, об отечественном аналоге пиццы — "векошнике" и о том, как правильно выбрать качественную пастилу.

Не обойдется и без старого доброго кино: "Полосатый рейс", "Королева бензоколонки", "Приходите завтра", "Весна на Заречной улице". Также в эфир выйдет многосерийный фильм "По законам военного времени" и концерт шансона "Эх, Разгуляй!".

Ставка на сериалы

Телеканал "Россия 1" в эти праздники сделал ставку на сериалы. В дневной эфир в течение трех дней будет выходить сериал "Жемчуга", в вечерний — "Сын моего отца". Также зрители увидят несколько выпусков программы "Привет, Андрей!", юмористический концерт "Смеяться разрешается", художественный фильм "Любить и верить" и Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица — Последний богатырь".

НТВ также отметит майские праздники сериалами "Выжить любой ценой" и "Судья-2", а также предложит фильм "Дальнобойщик" и комедию "Первый парень на деревне".

Документалистика и анимация

ТВ Центр покажет несколько документальных проектов, посвященных актерам Вадиму Спиридонову, Леониду Харитонову, Галине Польских. Также в эфир выйдут киноленты "Граф Монте-Кристо", "Солдат Иван Бровкин", "По семейным обстоятельствам" и детективы по книгам Татьяны Устиновой, Анны и Сергея Литвиновых.

Зрителей ждут весенний концерт "Удачные песни", юмористический концерт "Берегите пародиста" и премьерный выпуск программы "Приют комедиантов".

РЕН ТВ тоже заготовил на праздники несколько документальных проектов, в их числе "Военная тайна с Игорем Прокопенко", "Территория заблуждений", "Засекреченные списки. Самые худшие!". А 2 мая в эфир канала в течение дня будут выходить расследования, разоблачающее мифы о России — спецпроект "Русские булки".

Также телезрителей ждет много отечественного кино, в числе которого, "Брат", "Брат 2", "Жмурки", "День Д", "Особенности национальной охоты". Первомай на канале отметят отечественной анимацией: "Алеша Попович и Тугарин Змей", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Три богатыря и Шамаханская царица" и другие.

Юмор, кино и марафоны

СТС будет радовать зрителей комедиями и мультфильмами. В праздники можно будет увидеть комедии о том "Как стать принцессой" и "Как стать королевой", "Шанхайский полдень", "Шпион по соседству", "Охотники за приведениями", несколько приключенческих историй о "Пиратах Карибского моря", фэнтези о Гарри Поттере и анимационные фильмы "В поисках Дори", "Мадагаскар".

ТНТ сделает ставку на марафоны. В субботу будет день Comedy Club. В воскресенье — день сериала "Универ", в понедельник — все серии свежего сезона "Реальных пацанов". Первое мая будет отдано юмористическому шоу "Однажды в России", а 2 мая — комедийному сериалу "Полицейский с Рублевки-3". Также ежедневно зрителей ждут выпуски шоу "Песни. Реалити".