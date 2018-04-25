На Камчатке танк Т-34 украсили 24-метровой георгиевской ленточкой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр – РИА Новости. Волонтёры закрепили 24-метровую георгиевскую ленточку на постаменте памятника танку Т-34 в Петропавловске-Камчатском в рамках всероссийской акции, которая стартовала в России 24 апреля, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Отмечается, что танк был установлен на Комсомольской площади в Петропавловске-Камчатском в честь 30-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Участники акции и волонтеры закрепили символ акции — 24-метровую георгиевскую ленту на постамент танка Т-34, возложили цветы к монументу, почтив память воинов, отстоявших Родину во время самой кровопролитной войны в истории человечества", — говорится в сообщении.

Далее волонтёры приступили к раздаче ленточек жителям Петропавловска-Камчатского и гостям столицы Камчатки. Всего в рамках акции в городах и районах региона будут розданы более 10 тысяч ленточек.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".