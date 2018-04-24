Семье погибшей и пострадавшим при урагане в Москве выплатят компенсации

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти Москвы выплатят семье девочки, погибшей во время субботнего урагана в Москве, компенсацию в размере 1 миллиона рублей, а каждому пострадавшему и госпитализированному после урагана — 500 тысяч рублей, сообщил РИА новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Леонид Печатников.

"Сегодня на заседании правительства Москвы было принято решение выделить средства на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в результате субботнего урагана. Согласно распоряжению правительства города департаментом труда и социальной за щиты населения будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана 21 апреля в размере 1 миллиона рублей", — сказал Печатников.

Он добавил, что каждому пострадавшему от урагана и госпитализированному будет выплачено по 500 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей будет выплачено тем, кому понадобилась амбулаторная помощь.