Свыше 50 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Липецкой области в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры раздадут более 50 тысяч черно-оранжевых лент, ставших одним из самых популярных символов современной России, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году. С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

"И через сто лет мир будет помнить победителей. Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за стойкий труд, за веру в будущее.

Наше глубокое уважение и благодарность — в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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