Суд приостановил работу еще нескольких ТЦ и спортшколы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 апр — РИА Новости. Суд в Калининграде приостановил работу нескольких торговых и офисных центров, а также школы художественной гимнастики из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Центрального районного суда города.
"Прокурором заявлены требования о запрете эксплуатации зданий с нарушениями требований пожарной безопасности. В целях обеспечения заявленных исков суд обязал приостановить эксплуатацию помещений, в которых были выявлены нарушения. Работа офисов, магазинов, спортшколы приостановлена до решения суда, исковые заявления назначены к рассмотрению на 27 апреля, 22 мая и 23 мая 2018 года", — говорится в сообщении.
Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.