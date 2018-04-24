Липецкая область разрабатывает новую программу расселения аварийного жилья

ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Новую программу по расселению ветхого и аварийного жилья разрабатывают в Липецкой области, на ее реализацию по оценкам местных властей потребуется 5,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации региона.

Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в России была рассчитана с начала 2013 года по 1 сентября 2017 года. Основная часть регионов ее выполнила, Липецкая область реализовала ее на 100%.

"В июле предложения Липецкой области будут представлены в Минстрой РФ. К концу года программу необходимо утвердить, чтобы в 2019 году начать ее реализацию. По своим масштабам она превзойдет ранее реализованную и на ее осуществление региону потребуется 5,4 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, благодаря реализации предыдущей программы новое жилье в Липецкой области получили 4,302 тысяч человек. На эти цели были направлены 2,76 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард рублей — из федеральной казны, 1,76 миллиарда рублей — из областного и местных бюджетов.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в области признаны ветхими и аварийными 280 домов общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Улучшения жилищных условий ожидают около 7 тысяч жителей региона и для них по оценке экспертов необходимо построить более трех тысяч квартир.

"Мы будем усиливать жилищные программы и, не снижая общих темпов, вводить социальное жилье", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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