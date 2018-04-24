МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Одиннадцатиклассник Давыд Мамонов, спасавший детей при нападении в школе в Улан-Удэ в январе 2018 года, награжден медалью "За содействие" Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

"В торжественной обстановке первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Бочаров вручил ведомственную медаль "За содействие" старшекласснику Давыду Мамонову, который принял участие в спасении школьников во время чрезвычайного происшествия в Улан-Удэ 19 января", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда произошло ЧП, старшеклассник вынес девочку, которую нападавший ранил топором, а также не подпустил его к другим детям. Кроме того, он помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

Генерал поблагодарил подростка за смелый поступок, выразил признательность родителям и педагогам за его достойное воспитание и поведение.

"Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны", — приводятся слова генерал-лейтенанта Бочарова.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.

Возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Двое его соучастников взяты под стражу, им предъявлены обвинения.