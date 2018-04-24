Все морские порты в Крыму в этом году оснастят системой ГЛОНАСС

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Все морские порты в Крыму в этом году будут оснащены системой ГЛОНАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В Крыму в этом году мы завершаем полное оснащение этой системой всех морских портов. Помните, Вы критиковали нас, говорили, что есть отставание по линии GPS. Сейчас его нет, и отставания уже не будет", — сказал Рогозин.

По его словам, первоочередные меры были приняты по Северному морскому пути.

"Навигационным оборудованием ГЛОНАСС оснащено 8791 судно, в том числе более 2 тысяч морских судов. Это стопроцентное оснащение всех кораблей и судов, которые работают в нашей акватории, 670 воздушных судов, правда, из них 113 иностранных", — добавил он.

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