Голодец рассказала о развитии проекта паллиативной помощи

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия должна в текущем году выйти на абсолютное обеспечение всех нуждающихся паллиативной помощью, деньги на это заложены и ресурсы есть, заявила вице-премьер Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов конкурса для региональных СМИ "НКО-профи".

"Сейчас у нас развивается проект паллиативной помощи. И если в 2012 году паллиативную помощь получали единицы, то сегодня это абсолютно четкий системный проект. И мы сегодня говорим, что в этом году мы должны выйти на абсолютное покрытие всех нуждающихся этим видом помощи. Деньги заложены, ресурсы есть, но необходимо организационно сделать этот вид помощи доступным каждому нуждающемуся", — сказала Голодец.

Вице-премьер также отметила, что число социально ориентированных НКО растет и "сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10 миллиардов рублей".

"Сегодня некоммерческих организаций на территории Российской Федерации насчитывается более 143 тысяч, и в них работает более 850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров — это то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике", — добавила Голодец.