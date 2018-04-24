Тюменские врачи освоили методику аутотрансплантации костного мозга

ТЮМЕНЬ, 24 апр — РИА Новости. Операцию по аутотрансплантации костного мозга впервые в Тюменской области провели врачи клинической больницы №1. Помощь оказали 56-летнему пациенту, страдавшему от заболевания крови, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мужчине выполнили трансплантацию костного мозга; стволовые кроветворные клетки для пересадки были получены у самого пациента после предварительной подготовки. Его самочувствие на сегодняшний день удовлетворительно, по результатам контрольного исследования врачи констатировали полную ремиссию", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, тюменское здравоохранение успешно развивается, осваиваются новые виды операций, широко применяются самое современное оборудование и технологии. "Теперь не только жителям нашего региона, но и других территорий доступна высококвалифицированная помощь на уровне мировых стандартов", — сказал Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>