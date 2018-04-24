Власти заявили об увеличении средней зарплаты московских учителей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Средняя зарплата учителей московских школ в первом квартале 2018 года составила почти 90 тысяч рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"У нас сегодня нижняя граница учительской зарплаты в 2018 году, если учитель работает на полную ставку, не менее 68 тысяч рублей. Средняя зарплата за первый квартал 2018 года уже 89 тысяч с копейками", — сказал Калина на круглом столе в одной из столичных школ.

Он добавил, что у тех преподавателей, чьи ученики достигают выдающихся результатов, зарплаты варьируются в районе 110-120 тысяч рублей.