Власти Москвы одобрили проведение шествия на Красной площади 1 мая

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти Москвы одобрили Московской федерации профсоюзов проведение шествия на Красной площади 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности во вторник.

"По состоянию на 23 апреля согласовано семь публичных мероприятий на 1 мая 2018 года в городе Москве, в том числе праздничное шествие на Красной площади по заявлению Московской Федерации профсоюзов; демонстрация и митинг в честь Дня Международной Солидарности 1 мая от КПРФ", — говорится в сообщении.

В согласованных мероприятиях могут принять участие 130 тысяч человек, при этом 120 тысяч из них – в праздничном шествии на Красной площади.

Всего, как рассказали в пресс-службе, в департамент поступило 26 заявок на проведение различных публичных мероприятий 1 мая.