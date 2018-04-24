Москалькова прокомментировала возможный запрет на ввоз лекарств из США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимым ухудшение качества жизни инвалидов и людей с хроническими заболеваниями из-за возможного запрета на ввоз лекарств из США и других стран.

Накануне омбудсмен по правам человека встретилась с лауреатами III Всероссийского межвузовского юридического конкурса "Защита прав инвалидов".

"Вместе мы обсудили проблемы, которые требуют решения в кратчайшие сроки… Особое внимание в непростых геополитических условиях было уделено санкциям в части запрета на ввоз лекарственных средств: при запрете ввоза редких лекарственных препаратов может резко ухудшиться качество жизни инвалидов с хроническими заболеваниями, а это недопустимо", — написала она в Instagram.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.