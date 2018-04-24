Воробьев поручил ведомствам подготовиться к акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ведомствам продумать организационные моменты акции "Бессмертный полк", которая состоится в День Победы, сообщается в Telegram-канале губернатора.

"Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". Необходимо продумать оргмоменты, маршруты, проинформировать жителей о месте и времени проведения", — говорится в сообщении.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.