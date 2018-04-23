Путин поручил разработать новые меры поддержки СМИ с контентом для детей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке СМИ, которые специализируются на производстве контента для детей и подростков, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
"Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков", — говорится в поручениях.
Ответственным за их исполнение назначен действующий премьер Дмитрий Медведев, срок исполнения поручений — 1 июля текущего года.
Поручения даны по итогам медиа-форума, который прошел в марте текущего года в Калининграде.
Кроме того, правительству поручено до 1 июля представить предложения по внесению изменений в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.