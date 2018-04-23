Путин одобрил разовые выплаты экс-работникам ОВД с детьми-инвалидами

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий преимущественное право на получение разовой социальной выплаты для экс-сотрудников органов внутренних дел, имеющих детей с инвалидностью, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудники и граждане РФ, уволенные со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящие на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты и имеющие трех и более детей, проживающих совместно с ними, либо удостоенные звания Героя РФ, либо являющиеся ветеранами боевых действий на территории Афганистана, либо имеющие одного и более ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, имеют преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты перед сотрудниками и гражданами РФ, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, принятыми на учет в том же году, говорится в тексте закона.

Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату парламента в марте прошлого года депутатами от фракции "Справедливая Россия".