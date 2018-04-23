Систему дегазации на полигоне "Ядрово" начнут устанавливать на этой неделе

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Работы по установке системы дегазации на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамске начнутся уже на этой неделе, они займут четыре-пять недель, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".

"Планируем приступить к работам уже на этой неделе, по графику, который предоставляет голландская сторона — их инженеры завтра будут на полигоне уже с утра, время установки системы сбора свалочного газа составит четыре-пять недель. Сроки окончания монтажа системы дегазации — 15 июня. Свалочный газ будет выделяться 15-20 лет и голландская сторона дает гарантии, что весь этот срок система прослужит без сбоя", — рассказал оператор полигона Максим Конопко, слова которого цитирует пресс-служба.

В понедельник на полигон "Ядрово" из Нидерландов поступил очередной трак с комплектующими для проведения дегазации. В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона. Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо- и водонепроницаемы, имеют очень долгий срок службы, уточнили в пресс-службе.