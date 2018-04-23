Путин подписал закон об усилении ответственности в сфере госзакупок

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, законом предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб.

Уголовный кодекс также дополняется статьей о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которая предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.

Кроме того, в статью 304 УК РФ вносится изменение, предусматривающее штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за провокацию подкупа в сфере госзакупок.