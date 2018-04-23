В России ужесточили наказание для уклоняющихся от принудительных работ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказания для уклонистов от принудительных работ, а также злостных нарушителей режима отбывания принудительных работ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что принудительные работы заменяются лишением свободы не только в случае уклонения осужденного от их отбывания, но и в случае признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ.

Кроме того, закон наделяет суд полномочием решать вопрос о заключении под стражу осужденного к принудительным работам, уклонившегося от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, — до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы, но не более чем на 30 суток.