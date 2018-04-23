Путин подписал закон о нарушениях правил безопасности на производстве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения правил безопасности на производстве, которые привели к причинению тяжкого вреда здоровью человека либо крупному ущербу.

Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом уточняется состав преступления, закрепленный в статье 217 УК РФ, и предусматривается уголовная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Также законом предусмотрена унификация одинаковых по своему фактическому содержанию составов преступлений, отнесенных действующей редакцией УК РФ к различным преступлениям в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также их дифференцирование от составов преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности при производстве горных, строительных и иных работ, не связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Кроме того, законом предусматривается установление более четких, чем в действующей редакции УК РФ, квалифицирующих признаков состава преступления в области промышленной безопасности.

Закон также исключает указание на горные работы из статьи 216 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.