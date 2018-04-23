На западе Москвы по просьбам жителей появится новая автобусная остановка

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дополнительную остановку для общественного транспорта введут в Москве на улице Лобачевского на западе города после обращений горожан, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По многочисленным просьбам жителей Западного округа столицы и настоятеля храма иконы Иверской Божией матери в районе Очаково-Матвеевское появится новая остановка общественного транспорта напротив храма на улице Лобачевского, недалеко от строящейся станции метро "Мичуринский проспект", — рассказал Бирюков в понедельник.

Заммэра пояснил, что ввод новой остановки по просьбе горожан был включен в перечень мероприятий по улучшению транспортно-пешеходной доступности 10 станций строящейся Калининско-Солнцевской линии метро.

Как напомнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в текущем году работы по благоустройству запланированы на территориях, прилегающих к 10 станциям "желтой" линии метро: на Мичуринском проспекте, Очаково, Говорово, Солнцево, Боровском шоссе, Новопеределкино, Рассказовке, улице Минская, Ломоносовском проспекте и в Раменках.

В рамках благоустройства будут выполнены работы по ремонту существующих тротуаров, замене бортового камня, ремонту существующих парковок и устройству новых парковок на месте "стихийных", реконструкция наземных пешеходных переходов, установка велопарковок, высадка деревьев и другие работы.