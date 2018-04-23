Фестиваль фитнес-аэробики стартовал в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Ежегодный фестиваль фитнес-аэробики для школьников стартовал в Липецкой области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы региональной администрации.

"В соревнованиях принимают участие лучшие сборные команды районов и городов, в каждой из которых — 6-8 человек. Фестиваль проводится по дисциплинам "фитнес-аэробика" и "степ-аэробика" в двух возрастных категориях: кадеты (11-13 лет) и юниоры (14-16 лет). Победители и призеры в награду получат грамоты и кубки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фитнес-аэробика — своеобразное органичное соединение спорта и искусства, единство движений и музыки. Фитнес-аэробика несет в себе только позитивный настрой здорового образа жизни и модели поведения, направленные на достижение совершенной физической и духовной формы.

"Спорт имеет для современного мира огромное социальное и культурное значение. Особенно важно приобщать к ценностям здорового образа жизни молодежь. Ведь именно от подрастающего поколения, его гармоничного развития зависит уверенное будущее каждого государства", — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев", — сказал РИА Новости глава Липецкой области Олег Королев.

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