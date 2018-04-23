В Липецкой области отметили Всероссийский день посадки леса

ЛИПЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Всероссийский день посадки леса отметили жители Липецкой области, в масштабной ежегодной акции приняли участие студенты, экологи, школьники, спасатели, полицейские, сотрудники природоохранной прокуратуры и все неравнодушные к сохранению лесного богатства липчане, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.

"Главным местом посадки стала территория Липецкого городского лесничества. Там работали около 1500 человек, высажены 40 тысяч сеянцев сосны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, кроме областного центра, акция прошла во всех районах области, в ней приняли участие более 5 тысяч человек.

В целом, этой весной в Липецком городском лесничестве лесные культуру высадят на площади более чем 80 гектаров, а по области — 1100 гектаров. Для этих целей специалисты подготовили 5 миллионов сеянцев.

В областном управлении лесного хозяйства отметили, что по итогам прошлогодней акции "принялись" почти 90% посадок. В целом этой весной в Липецком городском лесничестве объем посадки лесных культур составит более 80 гектаров, а по области — 1100 гектаров. Для этих целей специалисты подготовили 5 млн. сеянцев.

"Приумножение и сохранение лесных ресурсов региона — одна из главных задач, стоящих сегодня перед областной властью. Леса играют роль легких, очищают атмосферу, что крайне важно для нашей области", — сказал РИА Новости глава Липецкой области Олег Королев.

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