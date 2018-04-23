В Telegram заявили, что продолжают борьбу с решением о блокировке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юристы Telegram продолжают работу по борьбе с блокировкой мессенджера в России, в том числе по линии ООН и Европейского суда по правам человека, написал руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков в своем Telegram-канале.

"Юридическая работа продолжается… Предприняты новые шаги по линии ООН и ЕСПЧ по теме блокировки Telegram", — написал он.

Чиков добавил, что на прошлой неделе в руки главе Google Тиму Куку было вручено обращение нескольких правозащитных организаций в защиту Telegram, а на этой неделе готовится еще одно обращение — от новой группы международных, иностранных и российских организаций.

Также юристы, пишет Чиков, работают с владельцами интернет-сайтов, пострадавших от попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Сейчас таких обращений, по его словам, поступило 150.