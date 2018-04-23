На полигон "Ядрово" начали завозить оборудование для дегазации

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. На полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамске начали завозить оборудование из Нидерландов для системы дегазации, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья.

"На полигон "Ядрово" из Нидерландов прибыл трак с газосборными трубами и комплектующими для системы дегазации. Еще одна машина с голландским оборудованием сейчас на таможне в Волоколамском районе",- говорится в сообщении.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".