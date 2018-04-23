Эксперты проверят жалобы пользователей на сбои при блокировке Telegram

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Роскомнадзор договорились взаимодействовать при проверке жалоб пользователей на сбои в работе ряда сайтов на фоне блокировки мессенджера Telegram, говорится в совместном заявлении сторон.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих провайдеров. На этом фоне на прошлой неделе возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов, и Роскомнадзор создал "горячую линию" для проверки такой информации.

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"РОЦИТ достиг договоренности о взаимодействии с Роскомнадзором по данному вопросу и подтвердил готовность выступить организацией, уполномоченной принимать, обрабатывать и анализировать ситуацию по блокировкам с обязательной отработкой Роскомнадзором собранных РОЦИТ рекомендаций", — говорится в заявлении.

С 23 апреля сообщить о нарушениях в работе интернет-сервисов можно через "горячую линию" РОЦИТ (hotline.rocit.ru) или через сообщество РОЦИТ в соцсети "ВКонтакте". Также продолжает работу "горячая линия" Роскомнадзора. РОЦИТ запросит все жалобы, поступившие на линию ведомства, для экспертного анализа и сбора аналитики.

РОЦИТ отмечает, что в силу специфики архитектуры мессенджера, попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, что бизнес и рядовые пользователи столкнулись с серьезными перебоями в работе сайтов и приложений, важных как для бизнес-процессов, так и для повседневной коммуникации.

В заявлении отмечается, что сейчас в соцсетях множатся сообщения о недоступности тех или иных сервисов, но это не всегда связано с блокировкой IP-адресов. "Задача РОЦИТ — оперативно выявить и указать на взаимосвязанные процессы и отделить информационный шум от реальных последствий", — говорится в заявлении.

"Очевидно, что ситуация с Telegram в России затронула гораздо большее количество интересантов. И, как следствие, должна решаться с учетом мнения всех заинтересованных (и пострадавших) сторон. Эксперты РОЦИТ считают, что текущая ситуация вокруг блокировки ряда независимых сервисов должна разрешаться с учетом трех составляющих проблемы: технологической, имиджевой и пользовательской", — отмечается в заявлении.

Кроме того, РОЦИТ предлагает всем заинтересованным субъектам принять участие в выработке позиций для диалога, в результате которого удастся соблюсти право пользователей на качественную работу интернет-сервисов.

"При этом мы осознаем, что наиболее продуктивно такая коммуникация может идти через РОЦИТ, как медиатора, которому могут доверять все заинтересованные стороны, предоставив соответствующие каналы, экспертизу и программу действий. РОЦИТ приглашает пользователей, операторов сайтов и сервисов сети, а также отраслевые ассоциации "цифровой экосистемы" включиться в диалог со своим качественным и обоснованным видением проблемы и реальных путей ее разрешения", — говорится в заявлении.