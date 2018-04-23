Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, соответствующий документ опубликован на сайте garant.ru.

С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Поскольку такая господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ.

Закон вступает в силу со дня его опубликования — 23 апреля.