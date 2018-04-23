В аппарате Москальковой подготовили программу для вузов "Права человека"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой совместно с Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования подготовил проекты учебных программ по дисциплине "Права человека" для бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также курс для преподавателей, написала омбудсмен в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Рабочим аппаратом уполномоченного совместно с Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования и членами экспертного совета уже подготовлены проекты учебных программ уровня бакалавриата и специалитета, магистратуры, а также специальный курс для педагогов", — сообщила Москалькова.

Она уточнила, что внедрение дисциплины в учебную программу обсудят в понедельник на заседании экспертного совета при уполномоченном.

На сайте омбудсмена уточняется, что проект программы специалитета включает 11 тематических разделов, охватывающих 72 академических часа, типовые практические и контрольные задания с перечнем основной и дополнительной литературы к курсу. Предварительная программа бакалавриата, согласно сайту, содержит 12 разделов на 104 академических часа, план практических занятий, задания для самостоятельной работы и также список рекомендуемой литературы.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 23 Апр 2018 в 3:06 PDT

В 2017 году российский омбудсмен обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования. Инициативу Москальковой поддержало министерство образования и науки РФ и региональные уполномоченные. Осенью 2017 года омбудсмен прочитала ряд лекций о правах человека в московских вузах.