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Общество

В СФ попросили Чайку поддержать проекты о наблюдателях от ОП на выборах

15:3723.04.2018
(обновлено: 15:38 23.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой поддержать законопроекты регионов, позволяющие представителям Общественной палаты РФ и региональных общественных палат принимать участие в наблюдении на выборах всех уровней.

Ранее Клишас и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов всех уровней.

"Учитывая, что данные изменения (законопроекты регионов) предусматривают законодательное закрепление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, которые направлены на обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, полагаем, что такие поправки не противоречат законодательству Российской Федерации… Вместе с тем имеют место случаи, когда у органов прокуратуры субъектов Российской Федерации (копия письма прокуратуры Москвы прилагается) к изменениям в законодательство субъектов Российской Федерации имеются замечания, согласно которым субъект Российской Федерации не наделен полномочиями в части регулирования вопросов назначения общественной палатой субъекта Российской Федерации наблюдателей при проведении выборов", — говорится в письме, направленном Клишасом в адрес генпрокурора РФ.

В нем сенатор поясняет, что внесённый им и Крашенниковым в Госдуму законопроект об общественном наблюдении, скорее всего, не будет принят до начала очередной региональной избирательной кампании. Однако пока этот вопрос может быть урегулирован законами самих регионов.

В здании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"С учетом изложенного просим поддержать возможность внесения вышеуказанных изменений в законодательство субъектов Федерации и направить соответствующие разъяснения в органы прокуратуры субъектов Федерации", — говорится в письме.

Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки на выборах президента независимых от политических партий наблюдателей. ОП РФ направила на выборы главы государства, которые прошли 18 марта, более 146 тысяч наблюдателей.

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