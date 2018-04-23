Почти 20% россиян уделяют здоровью мало внимания, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около 19% опрошенных россиян уделяют мало внимания своему здоровью, но большинство осознает необходимость следить за своим здоровьем, свидетельствуют данные опроса, который был проведен всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, большинство россиян (80%) осознают необходимость следить за своим здоровьем – тщательно это делают 12%, стараются, но не всегда получается – 68%, а 19% уделяют своему здоровью мало внимания. Здорового образа жизни придерживается далеко не каждый: 46% респондентов занимаются физкультурой реже одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или не находят времени на отдых, 32% мало следят за своим питанием.

При этом многие признаются, что на практике часто пренебрегают "полезными советами": так, 50% опрошенных не всегда обращаются к врачу при болезни, а занимаются самолечением, 37% редко проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, говорится в сообщении.

Как следует из данных опроса ВЦИОМ, по статистике мужчины менее внимательны к своему здоровью – всего 11% мужчин следят за здоровьем. Но женщины чаще жалуются на недосыпание и переутомление — 46%.

В опросе, проводимом ВЦИОМ 11 апреля 2018 года, приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено около тысячи респондентов. Методом проводимого опроса стало телефонное интервью.