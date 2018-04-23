Евкуров рассказал о снижении безработицы в Ингушетии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отчитался президенту РФ Владимиру Путину о снижении безработицы в регионе.

Стенограмму рабочей встречи Путина и Евкурова публикует сайт Кремля. "Мы поговорим по обычной повестке, по социально-экономическому положению республики. Знаю, что у вас есть вопросы и определенные просьбы, связанные с финансированием",- сказал Путин.

Как заявил глава государства, "одна из важнейших задач на протяжении предыдущих многих лет заключалась в создании новых рабочих мест с учетом демографической составляющей, с учетом состояния рынка труда". Путин поинтересовался, как обстоят дела в этой сфере.

Евкуров заявил, что по итогам 2017 года в регионе есть позитивные изменения по снижению безработицы.

"Да, результаты небольшие, но все равно по тем прогнозам, которые у нас есть, они дальше будут лучше, потому что вновь построенные экономически важные объекты, они уже "становятся на крыло" и начинают давать результаты",- сказал Евкуров.

Как отметил он, на 1,7% вырос валовый региональный продукт.

Евкуров заявил, что в школах Ингушетии полностью ликвидирована третья смена, "на 27 процентов снизили двухсменку". Он добавил, что система оказания медпомощи населению с одноуровневой за четыре года поднята до трехуровневой, детская смертность снижена на 50%. "Перинатальный центр, который построен – уже за полтора года это 1,5 тысячи новорожденных детей. С 15,4% до 7% снизилась смертность. Да, она еще высока в целом, но у нас два года еще есть, чтобы выйти на уровень уже российский. Мы выйдем на этот уровень",- сказал он.

По словам Евкурова, есть позитивная динамика в вопросах выплат матерям за первого ребенка. "Из 210 обратившихся 75% получили эти деньги, остальные отсеяны по разным причинам, в том числе и за несоответствие требованиям законодательства",- сказал он.