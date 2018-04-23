Евкуров рассказал о снижении безработицы в Ингушетии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отчитался президенту РФ Владимиру Путину о снижении безработицы в регионе.
Как заявил глава государства, "одна из важнейших задач на протяжении предыдущих многих лет заключалась в создании новых рабочих мест с учетом демографической составляющей, с учетом состояния рынка труда". Путин поинтересовался, как обстоят дела в этой сфере.
Евкуров заявил, что по итогам 2017 года в регионе есть позитивные изменения по снижению безработицы.
"Да, результаты небольшие, но все равно по тем прогнозам, которые у нас есть, они дальше будут лучше, потому что вновь построенные экономически важные объекты, они уже "становятся на крыло" и начинают давать результаты",- сказал Евкуров.
Как отметил он, на 1,7% вырос валовый региональный продукт.
По словам Евкурова, есть позитивная динамика в вопросах выплат матерям за первого ребенка. "Из 210 обратившихся 75% получили эти деньги, остальные отсеяны по разным причинам, в том числе и за несоответствие требованиям законодательства",- сказал он.