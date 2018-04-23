Социологи узнали мнение россиян, какой зарплаты заслуживают врачи

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около 40% россиян считают, что зарплаты врачей должны зависеть от качества предоставляемых услуг, 30% респондентов уверены, что финансирование медицинских учреждений также должно зависеть от этого показателя, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Те инструменты, которые население обычно склонно воспринимать как действенные меры (по повышению качества услуг — ред.), они в первую очередь связаны с рыночными инструментами, так называемой невидимой рукой рынка. Действительно, рыночные какие-то основы, люди считают, могут серьезным образом повлиять, стать достаточно гибкими и эффективными инструментами в части формирования повышения качества предоставляемых медицинских услуг", – заявил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин на презентации результатов опроса в МИА "Россия сегодня".
Наиболее важной информацией от страховых представителей участники опроса считают сведения о своих правах и перечне бесплатных медицинских услуг (53%), данные о том, к кому обращаться в случае оказания некачественной медицинской помощи (50%), о возможностях выбора врача и медицинского учреждения (35%), о необходимости пройти диспансеризацию, профилактический осмотр (28%).
В опросе, проведенном ВЦИОМ 11 апреля 2018 года, приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено около тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью.