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Общество

Социологи узнали мнение россиян, какой зарплаты заслуживают врачи

Сюжет:
"Общественные мнения" (356)
14:0223.04.2018
(обновлено: 14:19 23.04.2018)
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице. Архивное фотоКоридор в больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около 40% россиян считают, что зарплаты врачей должны зависеть от качества предоставляемых услуг, 30% респондентов уверены, что финансирование медицинских учреждений также должно зависеть от этого показателя, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Согласно опросу, в числе мер по улучшению качества медицинских услуг граждане, прежде всего, отмечают решения финансового характера: формирование заработной платы врача исходя из качества его работы (43%), а также финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг (30%). Рейтингование медицинских учреждений по качеству предоставляемых услуг считают возможным 18% опрошенных.

"Те инструменты, которые население обычно склонно воспринимать как действенные меры (по повышению качества услуг — ред.), они в первую очередь связаны с рыночными инструментами, так называемой невидимой рукой рынка. Действительно, рыночные какие-то основы, люди считают, могут серьезным образом повлиять, стать достаточно гибкими и эффективными инструментами в части формирования повышения качества предоставляемых медицинских услуг", – заявил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин на презентации результатов опроса в МИА "Россия сегодня".

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Среди услуг, которые может бесплатно получить население по полису ОМС через систему страховых представителей, наиболее полезными респонденты назвали контроль за качеством медуслуг, соблюдением сроков госпитализации (49%), информирование и напоминание о диспансеризации (43%), помощь пациенту в разрешении конфликтных ситуаций (23%), контроль за соблюдением пациентом назначений врача (21%).

Наиболее важной информацией от страховых представителей участники опроса считают сведения о своих правах и перечне бесплатных медицинских услуг (53%), данные о том, к кому обращаться в случае оказания некачественной медицинской помощи (50%), о возможностях выбора врача и медицинского учреждения (35%), о необходимости пройти диспансеризацию, профилактический осмотр (28%).

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По данным ВЦИОМ, актуальными вопросами в сфере здравоохранения являются повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием (об этом заявили 57% опрошенных) и квалификации врачей, контроль за профессиональным уровнем специалистов (50%), расширение возможностей для профилактики, диагностики болезней на ранних стадиях (49%), развитие систем информирования о бесплатных медицинских услугах (25%).

В опросе, проведенном ВЦИОМ 11 апреля 2018 года, приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Всего было опрошено около тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью.

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