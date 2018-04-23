МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тематический поезд, посвященный международному музыкальному фестивалю и конкурсу "Московская весна A Cappella", который начнется в столице на этой неделе, запустили на Кольцевой линии столичного метро в понедельник.

"Сегодня, 23 апреля, мы запускаем совместно с метрополитеном поезд, посвященный фестивалю "A Cappella", который стартует уже на этой неделе. Это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей "Московские сезоны", которые проходят в Москве в течение всего года. В этом году их девять, и это очередной фестиваль, который, я надеюсь, порадуют москвичей и гостей столицы на майские праздники", — рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на запуске поезда в электродепо "Красная Пресня".

Как пояснили в метрополитене, тематический поезд подготовлен совместно с оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Вагоны поезда, оформленные в фирменном стиле фестиваля, познакомят пассажиров подземки с историей и особенностями пения без музыкального сопровождения. Так, в оформлении вагонов использованы скороговорки и распевки, а также цитаты российских и зарубежных исполнителей, отрывки из песен о Москве.

На торжественном запуске состава присутствовали участники конкурса, группа Rain Drops, исполнившие несколько песен о Москве, а также члены жюри фестиваля, телеведущая Юлия Барановская и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Все смогут насладиться этим красивым, потрясающим поездом. Друзья, приходите на фестиваль, это будет потрясающий праздник, и я надеюсь, что погода нас не подведет", — добавил Пригожин.

Фестиваль "Московская весна A Cappella" пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Всего в Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 сценах, в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Помимо акапельных выступлений, для гостей готовят театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы, экскурсии и выставки.