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Общество

Социологическая конференция в Москве собрала около 700 участников

Сюжет:
"Общественные мнения" (354)
12:2623.04.2018
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© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. Архивное фотоМужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Восьмая Грушинская социологическая конференция, прошедшая в Москве, собрала около 700 участников из семи десятков российских городов и 11 стран, сообщила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Гендир Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава ВЦИОМ рассказал о вызовах, с которым сталкивается социология
"Грушинская социологическая конференция "Социолог 2.0: трансформация профессии" собрала около 700 участников из более чем из 70 российских городов и 11 стран", — говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

Восьмая Грушинская конференция состоялась в Москве на минувшей неделе. Организаторами нынешней конференции выступили ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России. В двухдневной конференции приняли участие исследователи-практики из крупнейших российских и международных компаний, представители власти и бизнеса.

Нынешняя конференция была посвящена, в том числе, вопросам трансформации профессии исследователя и онлайн-опросам, влиянию гражданской позиции социолога на его работу, будущему электоральных прогнозов, особенностям работы социологов с "большими данными".

Например, президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения (WAPOR) Клер Дюранд рассказала об особенностях российских электоральных исследований на примере прошедших выборов президента в марте 2018 года.

"По словам Дюранд, в России есть принципиальное отличие в измерении доверия государственным институтам, где его никак нельзя объединить в одну шкалу с доверием президенту. Традиционно лидеру нашей страны доверяют значительно больше, чем, к примеру, правительству. Тогда как в западных странах уровень доверия лидеру страны как правило совпадает с доверием госинститутам", — отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Социологический опрос. Архивное фото
© Fotolia / Syda Productions
Опрос: россияне больше доверяют социологам, чем журналистам и полицейским
Директор по технологиям ФОМ Алексей Чуриков отметил, что электоральные прогнозы по нынешним методикам хорошо работают в стабильной политической ситуации, однако сейчас наблюдаются значительные изменения. В частности, "после президентских выборов очевидно изменятся электораты ЛДПР и КПРФ, с появлением новых кандидатов продолжится "перетекание" электората", отмечено в пресс-релизе по итогам конференции.

"Мы рассчитываем, что нынешняя прогнозная модель работать перестанет", — уточнил Чуриков. Вместе с тем, руководитель практики мониторинга и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова с ним не согласилась. Российские прогнозы, по ее мнению, занимают высокое место в мире по точности.

"Если задачей американских коллег было предсказать, кто из кандидатов победит – Трамп или Клинтон, то в нашей стране полстерам предстояло выяснить, каким будет результат каждого из кандидатов, этим, в частности, обусловлено использование больших выборок (3 тысячи респондентов и больше) по сравнению с США, где опрашивают 1,5 тысячи", — указано в сообщении ВЦИОМ.

Что касается особенностей онлайн-опросов, как рассказала главный эксперт практики социальных и коммуникационных исследований ВЦИОМ Наталья Даудрих, среди "чувствительных" тем респонденты легче готовы говорить онлайн о домашнем насилии, своих болезнях, экономических трудностях.

"Однако есть тема, которую респонденты не готовы честно обсуждать ни онлайн, ни по телефону, ни в личном интервью – это коррупция. В среднем, онлайн опросы на 10% точнее телефонных по так называемым "социально одобряемым ответам", — отмечено в релизе ВЦИОМ.

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