Дорожные службы Подмосковья устранили последствия урагана на дорогах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дорожные службы Московской области устранили последствия ураганного ветра, обрушившегося на центральный регион, в работах было задействовано около 3 тысяч рабочих, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"ГБУ МО "Мосавтодор" и подрядные организации, отвечающие за содержание региональных автодорог, устранили последствия ураганного ветра. В работах по ликвидации последствий урагана на региональной сети автодорог было задействовано около 3 тысяч дорожных рабочих и более 1 тысячи единиц спецтехники", — говорится в сообщении.

Все дорожные службы работали в круглосуточном режиме, устраняя последствия урагана. С региональных дорог было вывезено свыше 600 упавших деревьев, уточнили в пресс-службе.

"Обследование дорожной сети на предмет выявления поваленных деревьев, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры проводилось по территории всей области. Стихия повредила 11 дорожных знаков, шесть автобусных павильонов и один светофор", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого цитирует пресс-служба.

Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.