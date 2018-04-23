Роскомнадзор предупредил о фальшивой рассылке от имени ведомства

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роскомнадзор на своем сайте предупредил о фальшивой рассылке от имени ведомства.

"В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных", — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что в уведомлении сообщается о то, что Роскомнадзор проводит внеплановые проверки на предмет выполнения требований федерального закона "О персональных данных" по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных.

"Обращаем внимание, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений. Рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором. Официальные сообщения Роскомнадзора могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru", — отмечает ведомство.