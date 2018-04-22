Зюганов назвал Ленина продолжателем "лучших традиций державности"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил россиян с днем рождения лидера большевиков и основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина, который, по мнению политика, "продолжил лучшие традиции державности тысячелетней России".

Владимир Ульянов (псевдоним — Ленин) родился 22 апреля 1870 года, был публицистом, теоретиком марксизма, политиком радикально социалистического направления, государственным деятелем. Партия большевиков под руководством Ленина захватила власть в России в октябре 1917 года. Скончался в 1924 году.

"Хочу всех поздравить с днем рождения одного из самых гениальных ученых, первооткрывателей — Ленина, который является праздником для любого думающего человека", — сказал РИА Новости Зюганов.

Как отметил лидер КПРФ, Ленин смог собрать единое союзное государство, возродив страну на основе дружбы, справедливости, труда и уважения к талантам. По мнению политика, в победе СССР во Второй мировой войне также есть заслуга Ленина. Зюганов считает, что именно Ленин заложил основы экономической политики, которая привела к победе в мае 1945 года.

"Мы все живем в государстве, под основанием которого стоит подпись Владимира Ильича Ленина. Он продолжил лучшие традиции державности нашей тысячелетней России. Поэтому имею право всех поздравить", — подчеркнул лидер коммунистов.

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