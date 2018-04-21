В московских кафе из-за сильного ветра закроют летние веранды

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

Рабочие грузят рекламный щит, поваленный ураганным ветром на углу Смоленского бульвара и 1-ого Неопалимовского переулка в Москве. 21 апреля 2018

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Летние веранды в Москве закроют из-за сильного ветра в городе, сообщается на сайте столичного департамента торговли и услуг в субботу.

Погода в Москве в субботу резко ухудшилась: на город обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, из-за урагана пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Повалены сотни деревьев, написал Собянин в Twitter.

"Летние веранды кафе не будут работать в субботу, 21 апреля, из-за штормового ветра. Также руководителей предприятий общественного питания попросили укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", — говорится в сообщении.