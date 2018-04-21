Парк Горького закрыли для посещения из-за ухудшения погоды в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Парк Горького закроется для посещения в субботу из-за ухудшения погоды и штормового предупреждения в Москве, говорится на сайте парка.

"МЧС России предупреждает москвичей о непогоде во второй половине дня. По данным ведомства, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим сегодня, 21 апреля, Парк Горького будет закрыт для посещения", — говорится в сообщении.

Москвичей призывают быть предельно внимательными и не находиться рядом с деревьями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил столичных жителей об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения города приведены в полную готовность, а столичный главк МЧС предупредил о вероятном ухудшении погодных условий на этих выходных. В субботу со второй половины дня до ночи воскресенья местами ожидается усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, к вечеру возможно резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье — мокрый снег и дождь.